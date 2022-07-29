Анкара: совместный проект Турции и Азербайджана – альтернатива российскому газу для Европы

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что трансанатолийский газопровод TANAP может стать альтернативой российскому газу для Европы. Об этом он сообщил телеканалу A Haber.

«Одной из двух основных альтернатив является TANAP, совместный проект Турции и Азербайджана», - сказал он.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия частично сократила или полностью прекратила поставки газа 12 государствам – членам Евросоюза. По ее словам, ЕС получает рекордные объемы поставок из США, Норвегии, государств Персидского залива, Алжира и региона Каспийского моря.