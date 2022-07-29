Трамп не считает удачной идеей обмен Бута на Грайнер

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не считает «очень удачной» идеей возможный обмен российского предпринимателя Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом он сообщил телеканалу Fox News.

«Она знала, что туда не стоит ездить нагруженной наркотиками, и она признала это. Я так понимаю, что она признала это без особо сильного давления, потому что это то, что есть. Конечно, это не выглядит очень удачным разменом, не так ли? Они не любят наркотики», – сказал он.