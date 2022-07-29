Лапид требует от ООН распустить комиссию по расследованию «преступлений Израиля»

Лапид в своем письме указывает, что комиссия с самого начала не была беспристрастной, а ее руководители публично высказывали свои антиизраильские взгляды. В частности, Милун Котари в одном из интервью, заявил, что "еврейское лобби" пытается контролировать СМИ. И это, по мнению Лапида, напоминает о самых мрачных днях современной истории.

Глава израильского правительства, обращаясь к генсеку ООН, пишет, что "борьба с антисемитизмом не может вестись только на словах. Она требует действий. Пора действовать – пора распустить эту комиссию", которая, по его словам, "не только поддерживает антисемитизм, но и подстегивает его".

Пресс-служба министерства правительства отмечает, что письмо, адресованное Антониу Гутерришу, является частью кампании, развернутой Израилем против проявления антисемитизма в одном из органов ООН. Благодаря этим усилиям представители США, Франции, Канады, Германии, Великобритании, Нидерландов, Чехии, Австрии и Европейского Союза осудили антисемитские комментарии Милуна Котари.