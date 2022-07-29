В ОПЕК+ заявили о важности присутствия России в организации

Россия имеет важное значения для успеха ОПЕК+, поэтому ее присутствие в соглашении необходимо, заявил новый генсек организации Хайтам аль-Гайс.

"Россия является стратегическим партнером и одним из крупнейших производителей (энергоресурсов), и ее присутствие с нами в альянсе ОПЕК+ по сокращению добычи имеет важное значение для успеха соглашения", - сказал он в интервью кувейтской газете Al Ra'i.

Сделка государств ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+), действует с 2017 года. Ее цель — стабилизация нефтяного рынка, на котором на тот момент было избыточное предложение, из-за чего цены на черное золото падали. Изначально ОПЕК подразумевала сокращение добычи альянса на 1,2 млн баррелей в сутки в течение полугода, но с тех пор соглашение продлевалось не один раз, а его параметры менялись.