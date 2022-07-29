Сколько техники потеряли Россия и Украина на поле боя

Россия с начала вторжения в Украину потеряла по меньшей мере 5 020 единиц военной техники. Об этом сообщает аналитический проект Oryx, который собирает информацию о военных потерях сторон в ходе войны только по визуально подтверждённым данным.

По последним данным, Россия потеряла 5 020 единиц техники, из них 3 202 уничтожено, 103 повреждено, 323 брошено и 1 392 захвачено.