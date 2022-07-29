Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области очевидцы сообщили о мощном взрыве. Как сообщило херсонское издание "Мост" со ссылкой на очевидцев, в небе над Скадовском поднялся густой и темный дым.

По предварительным данным местного издания, уничтожены склады с боеприпасами, которые использовала российская армия.

Суспильне также сообщает о взрывах в Скадовске со ссылкой на местных жителей. В городе начался пожар после взрыва.