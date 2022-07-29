Тигран Егавиян: Вторая карабахская война оборвала нити между Арменией и армянской диаспорой с миру по нитке
«Доверия между Арменией и армянской диаспорой в настоящий момент нет. Вторая карабахская война показала, что разрыв усугубился как никогда, и сейчас нити доверия оборвались. До сих пор связь между Арменией и диаспорой основывалась на двух аспектах: туризм и гуманитарная помощь. Можно также упомянуть инвестиции. К сожалению, это является проблемой не только нынешних, но и предыдущих властей. Все дело в том, что армянская диаспора была против обретения независимости Армении, так как боялась, что, потеряв гарантию России, страна будет зависеть от Турции». Об этом в интервью изданию «Хетг» заявил французско-армянский политолог и востоковед Тигран Егавиян.
По его словам, армяне диаспоры не имеют политической воли, и у них абстрактное представление об Армении, нации и государственности.
«Они не понимают, что такое иметь свое государство. Война доказала, что мы – нация без государственной культуры и не умеем различать «нацию» от «государства». Даже нынешняя власть, в которой есть аппарат уполномоченного по делам диаспоры, не смогла развивать отношения на основе интересов.
Главная ошибка Армении в том, что им не удалось привлечь потенциал армян диаспоры. Для диаспоры Армения не имеет значения, для них главное – признание «геноцида» - сказал он.
Егавиян также отметил, что армяне, приехавшие во Францию после 1991 года, не смогли найти свое место в традиционных структурах армянской общины во Франции.
«Французские армяне не интересуются общественно-политической жизнью Армении, не следят за новостями и не понимают сложностей политической жизни. Мы также можем заметить конфликт между армянами, которые живут во Франции давно и армянами, которые переехали недавно. В отличие от «классической» диаспоры, ориентированной на «армянскую революцию», новоприбывшие больше интересуются бытом и общественной жизнью Армении. Перед нами стоит новая проблема: как восстановить структуры в диаспоре, которые давно устарели», - подчеркнул политолог.
Говоря о нынешних проблемах Армении, Егавиян сказал, что страна сейчас находится в тяжелом положении.
«Армения больше не властна над своей судьбой. Грубо говоря, на столе есть два варианта: либо Армения должна стать регионом России или единым государством, с которым невозможно сравнить никакую другу страну, или же - диаспоризация Армении. В такой постсоветской системе, как Армения, сохранились все структуры, которые были и в советское время. Например: почему в Армении нет двух палат в парламенте? Ведь в одном из них могли бы быть армяне диаспоры, которые избирались бы непрямым путем, имели бы мало полномочий, но участвовали бы каким-то образом в жизни страны», - заключил французский политолог.