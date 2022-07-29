«Доверия между Арменией и армянской диаспорой в настоящий момент нет. Вторая карабахская война показала, что разрыв усугубился как никогда, и сейчас нити доверия оборвались. До сих пор связь между Арменией и диаспорой основывалась на двух аспектах: туризм и гуманитарная помощь. Можно также упомянуть инвестиции. К сожалению, это является проблемой не только нынешних, но и предыдущих властей. Все дело в том, что армянская диаспора была против обретения независимости Армении, так как боялась, что, потеряв гарантию России, страна будет зависеть от Турции». Об этом в интервью изданию «Хетг» заявил французско-армянский политолог и востоковед Тигран Егавиян.

По его словам, армяне диаспоры не имеют политической воли, и у них абстрактное представление об Армении, нации и государственности.

«Они не понимают, что такое иметь свое государство. Война доказала, что мы – нация без государственной культуры и не умеем различать «нацию» от «государства». Даже нынешняя власть, в которой есть аппарат уполномоченного по делам диаспоры, не смогла развивать отношения на основе интересов.

