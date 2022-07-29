Ошибка азербайджанской клиники стала головной болью для зоозащитников во всем мире

Чета Боллруд долгое время проживала в Кении, однако несколько месяцев назад главу семейства вызвали в Вашингтон, где он должен занять новую должность. Семья приготовилась к переезду, но оказалось, что они не могут вывезти в штаты своих питомцев.

Супруга американского дипломата в Кении Кейси Боллруд организовала кампанию с целью отменить запрет Департамента здравоохранения США на ввоз в страну собак, пишет издание CTinsider.

Причина в строгом запрете, введённом Департаментом здравоохранения после случая с собакой, ввезённой из Азербайджана. Как сообщал ранее haqqin.az, привезенная в 2021 году из Азербайджана в Пенсильванию спасательная собака дала положительный результат на штамм бешенства.

Департамент здравоохранения Пенсильвании обследовал животное, подтвердив, что у нее поддерживаемый собаками вариант вируса бешенства (DMRVV). Этот штамм бешенства был искоренен в США еще в 2007 году. Последующие анализы показали, что собака была недостаточно вакцинирована против бешенства.

Представители Департамента США установили контакт с клиникой в Азербайджане. Выяснилось, что за вакцинацию животных был ответственен молодой сотрудник. При осмотре рабочего места были обнаружены использованные флаконы с вакциной от бешенства, в которых оставалось 25-33% препарата. Американские специалисты пришли к выводу, что инфекция возникла в результате недостаточной вакцинации животных.

После этого инцидента США ужесточили правила ввоза собак из почти 113 стран. Кейси Боллруд отмечает, что теоретически ввезти собаку в США можно. Для этого надо сдать анализы в клинике, результаты которых признаются в США. Однако проблема в том, что за пределами США таких клиник всего несколько.

Боллруд отправила образы крови собак в две лаборатории, расположенные в Бельгии и ЮАР. В итоге, процедура, которая ранее стоила 500 долларов, обошлась ей в 15 тысяч долларов. Да и после этого, ответа придется ждать несколько месяцев.

Супруга американского дипломата считает, что новый запрет Департамента здравоохранения слишком строгий и фактически делает невозможной перевозку домашних собак в штаты. Она вместе с другими зоозащитниками намерена добиваться отмены или смягчения данного запрета.