Правозащитники об ужасах в армянских тюрьмах

По словам представительницы офиса Омбудсмена Армении Лауры Гаспарян, примерно 50% лиц, лишенных свободы, имеют хронические заболевания. В тюрьме состояние их здоровья, как правило ухудшается: нет элементарных бытовых условий, лечение не предоставляется.

Смерть бывшего армянского КВНщика, продюсера и оппозиционера Армена Григоряна обратила внимание правозащитников на ужасные условия содержания в армянских тюрьмах. Напомним, что состояние Григоряна ухудшилось в ходе предварительных слушаний в ереванском суде общей юрисдикции. Минздрав оправдывался тем, что при медосмотре Григоряну диагностировали артериальную гипертензию и вегетоневроз, но за время пребывания под стражей он, согласно ведомству, не предъявлял никаких жалоб на состояние здоровья.

В Армавирской тюрьме содержат более 900 человек. Люди с проблемами со здоровьем стоят в очереди месяцами. Даже медосмотра нужно ждать неделями.

«Во-первых, нет оборудования для обследований, оно старое, даже были случаи, когда осужденного должны были доставить из тюрьмы в больницу, а автомобиль в дороге давал сбои. Вторая — проблема профессионализма, возможно, добросовестности медицинской службы», — заявила правозащитница армянским СМИ.

Люди идут на крайние меры — членовредительство, голодовки, зачастую с требованием о медпомощи.

Правозащитница напомнила, что Армавирскую тюрьму построили при прежних властях в плохом месте (там холодно зимой и очень жарко летом), с тотальными нарушениями строительных норм, «представьте, что значит в 40-градусную жару находиться в камере без вентиляции минимум 23 часа».

После 60 дней голодовки 28 июня скончался Армен Мнацаканян. По словам супруги, человека, объявившего в том числе сухую голодовку перевозили из тюрьмы в тюрьму, из одного учреждения в другое, в «Армавире» ему перекрыли воду (по ее словам, для данной тюрьмы это норма: воду для арестантов покупают и привозят родственники).

«С 96 килограммов похудел до 39 кг. 600 гр. Человек уже прекратил голодовку, говорил, что хочет есть, но восстановительного лечения не предоставляли. Требовали подписывать какие-то документы, а он был настолько слаб, что не мог поднять руку…». Компетентные органы в ответ отрицали свою вину: Мнацаканян сам отказался от лечения.

По данным Гаспарян, в 2021 году только в Армавирской тюрьме было зафиксировано 153 случая голодовки. Часть их протестовала против вердикта, как в случае Мнацаканяна, другая жаловалась на условия содержания. Многие пытаются таким образом добиться предоставления медпомощи. Все эти люди имеют проблемы со здоровьем.

«Мы ограничиваемся ежедневным медицинским наблюдением, так сказать. Иногда ситуация усугубляется… Эти ограниченные мониторинги не дают возможности верно оценить состояние здоровья человека и оказать медпомощь», — заметила представительница офиса Омбудсмена.