США могут переключить внимание с Украины на Тайвань, если ситуация вокруг китайского острова обострится, пишет Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского дипломата.

"В худшем случае США отвлекутся от Украины и переключат внимание на напряженность в отношениях с КНР из-за Тайваня", - отметил собеседник издания. По его словам, пока вопрос Тайваня не вызывает беспокойства у НАТО, однако ситуация может легко обостриться.

Согласно данным газеты, европейские политики стараются уйти от обсуждения этой темы на публике, в кулуарах признавая существование явной опасности выхода ситуации из-под контроля. При этом, как сообщают дипломатические источники издания, в европейских столицах пристально следят за "словесной перепалкой" между США и Китаем по поводу Тайваня.