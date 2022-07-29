В США призвали передать Грузии HIMARS
Сопредседатель Группы друзей Грузии в Конгрессе США Адам Кинзингер высказался за передачу Грузии американских РСЗО HIMARS.
Об этом он написал в Twitter.
HIMARS - американская система залпового огня, обладающая высокой мобильностью, а по точности и мощности сопоставимая бомбовым ударом. Эти установки Украина недавно получила от США, после чего российские склады боеприпасов на занятых российскими войсками украинских территориях стали взрываться один за другим. Новое оружие позволило украинцам стрелять на более дальние расстояния и уничтожать боеприпасы российской армии, командные пункты и мосты.