Северокорейские строители работают лучше россиян

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что строители из Северной Кореи производительнее российских рабочих. Об этом он сообщил в интервью российским СМИ.

«Получается, что он один заменяет два-два с половиной плиточников российских. Вот это факт», - сказал Хуснуллин.

Он также добавил, что корейские рабочие очень хорошие, но «они очень закрытые». По его словам, Россия всегда ориентировалась на страны СНГ при привлечении трудовых ресурсов и не рассматривала более далекие рынки. Он отметил, что российский рынок потерял часть мигрантов в пандемию коронавируса, когда вместо России рабочие из СНГ выбрали ОАЭ, Турцию и Европу и эти потери «полностью не восстановили».