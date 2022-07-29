Экс-глава Джалилабада требует оправдания

Бывший глава Исполнительной власти Джалилабадского района Намик Зейналов, осужденный решением Ленкоранского суда по тяжким преступлениям к 12 годам лишения свободы, подал апелляционную жалобу на вынесенный в отношении него приговор.

Haqqin.az сообщает, что в иске, предъявленном в суд адвокатами Зейналова, отмечается, что приговор, вынесенный судом в отношении их подзащитного, несправедлив. Адвокаты попросили отменить приговор суда первой инстанции и вынести оправдательный приговор.

Дело будет рассмотрено в Ширванском апелляционном суде.

Напомним, что Намик Зейналов, который был задержан в ходе проведенной Службой государственной безопасности операции, обвинялся по статьям 179.2.2 (присвоение и растрата, совершенные неоднократно), 179.2.3 (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), 179.2.4. (присвоение и растрата, совершенные с причинением значительного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), 311.3.2 (повторное получение взятки), 313 (служебный подлог) УК Азербайджана. Решением суда он был приговорен к 12 годам лишения свободы. Арестованное имущество экс-главы Джалилабадского района решением суда конфисковали в пользу государства.