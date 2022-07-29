Kapital Bank принял участие во втором Национальном фестивале «Яйлаг», который прошел 29-31 июля 2022 года в местности под названием Хан Яйлаг, расположенном в 22 километрах от города Гянджа, в поселке Гаджикенд.

В фестивале, инициатором которого был Фонд истории и культуры «Джавад хан», а организаторами выступили Министерство культуры и ряд других государственных учреждений, участвовали около 300 гостей из 22 стран.