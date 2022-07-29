Kapital Bank принял участие в национальном фестивале «Яйлаг» фото
Kapital Bank принял участие во втором Национальном фестивале «Яйлаг», который прошел 29-31 июля 2022 года в местности под названием Хан Яйлаг, расположенном в 22 километрах от города Гянджа, в поселке Гаджикенд.
В фестивале, инициатором которого был Фонд истории и культуры «Джавад хан», а организаторами выступили Министерство культуры и ряд других государственных учреждений, участвовали около 300 гостей из 22 стран.
На фестивале был установлен специальный шатер Kapital Bank, где всем гостям предоставлялась подробная информация о продуктах и услугах банка, давались ответы на интересующие вопросы, принимались заявки на карту рассрочки Birbank, кредитную линию, кредит наличными и кредит для предпринимателей. На территории Хан Яйлаг был также размещен банкомат Kapital Bank.
В ходе фестиваля в рамках «Спортивных игр на яйлаге» были проведены различные соревнования, чтобы зрители могли интересно провести свой досуг. Представители микро- и малого бизнеса, а также мастера прикладного искусства смогли предложить участникам фестиваля свою продукцию. Различные изделия ручной работы, картины, сувениры, украшения, текстильные изделия, игрушки и т.д. были выставлены в «Ремесленном квартале», созданном Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA).
Kapital Bank, первый банк Азербайджана, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 106 филиалах и 24 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на внутренний ипотечный кредит - https://ipoteka.kapitalbank.az/, на потребительский кредит - https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart - https://kbl.az/tkstcrd.