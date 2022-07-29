ОПЕК не может конкурировать с Россией

Конкуренция между ОПЕК и Россией невозможна, сообщил новый генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс в интервью газете Alrai.

"ОПЕК не конкурирует с Россией, она является крупным, основным и крайне влиятельным игроком на мировом энергетическом рынке", - подчеркнул он.

По его словам, на текущую ситуацию на нефтяном рынке повлияла не только ситуация в Украине. "Все данные подтверждают, что цены начали расти постепенно и кумулятивно и еще до ухудшения российско-украинских отношений в связи с доминированием на рынках представления о нехватке свободных производственных мощностей, которые стали ограничиваться некоторыми странами", - пояснил аль-Гайс.

Сделка государств ОПЕК и не входящих в организацию стран (ОПЕК+) действует с 2017 года. Ее цель - стабилизация нефтяного рынка, на котором на тот момент было избыточное предложение, из-за чего цены на черное золото падали. Изначально ОПЕК подразумевала сокращение добычи альянса на 1,2 млн баррелей в сутки в течение полугода, но с тех пор соглашение продлевалось не один раз, а его параметры менялись.