В ожидании прохода в российские порты: застряли два десятка судов

В зоне между эстонским полуостровом Кясму и финским городом Порвоо, в паре десятков километров от эстонского побережья возникла очередь из судов, ожидающих прохода в российские порты, пишет ERR со ссылкой на аэрофото, опубликованные Postimees.

На фотографиях видны около 20 судов. Согласно данным издания, суда начали вставать на якорь вблизи эстонского побережья с 2019 года, когда Россия установила порядок, по которому после входа в территориальные воды России судно должно проследовать в порт без остановки. Число стоящих на якоре судов в Финском заливе выросло после начала войны между Россией и Украиной.

Эстонские чиновники считают, что судам не запрещено стоять в этой зоне, если в отношении их не зафиксированы конкретные нарушения.