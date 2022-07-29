Готовил террористов к операциям Турции: ликвидирован главарь ПКК
Спецслужбы Турции нейтрализовали одного из главарей ПКК Эрхана Армана, который орудовал в районе города Айн аль-Араб (Кобани) на севере Сирии, передает Anadolu.
Как сообщили источники безопасности, террорист по прозвищу «Берхведан Муш» активно орудовал в рядах террористов, участвуя в многочисленных нападениях, в том числе на территории Турции. После он бежал в Сирию, где в районе города Айн-аль-Араб занялся «набором боевиков» в ряды ПКК. В 2019 году Армана «назначили» главарем отряда террористической организации ПКК по Айн Аль-Арабу. Он планировал действия ПKK на случай возможных антитеррористических операций Турции.