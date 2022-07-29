Коррупции нет: в Британии владельцев недвижимости обяжут раскрыть свои личности

Иностранные организации, владеющие землей в Великобритании, обязаны регистрироваться в специальном реестре и раскрывать данные о своих реальных владельцах с 1 августа 2022 года, пишет Reuters со ссылкой на официальные источники.

Без раскрытия этих данных люди не смогут совершать никаких сделок с недвижимостью. По словам чиновников, реестр является частью более широкого закона об экономических преступлениях, принятого в этом году. Его цель - остановить поток незаконных российских денег в Лондон после вторжения Москвы в Украину.

Теперь «преступники» не смогут прятаться за секретными цепочками подставных компаний. «Чтобы убедиться, что мы свободны от коррумпированных элит с подозрительными средствами, нам нужно знать, кому что принадлежит, - сказал младший министр бизнеса Мартин Калланан. - Мы приподнимаем занавес и расправляемся с теми преступниками, которые пытаются скрыть свое незаконно полученное богатство».

У иностранных собственников недвижимости будет 6 месяцев, чтобы внести информацию о реальных владельцах в реестр. Те, кто не соблюдает новые правила, могут платить штраф до 2500 фунтов стерлингов ($3043) за каждый день промедления или сесть в тюрьму на срок до 5 лет.