Ученые раскроют тайны Млечного Пути
Ученые изобрели новую технологию исследования Млечного Пути. Она покажет, как формировалась наша галактика много миллионов лет назад, пишет BBC.
На телескоп Уильяма Гершеля (WHT), расположенном на вершине горы на испанском Канарском острове Ла-Пальма, был установлен сверхбыстрый картографический прибор Weave, который сможет исследовать 1000 звезд в час, пока не занесет в каталог в общей сложности пять миллионов.
Он будет анализировать скорость, направление, возраст и состав каждой звезды. С помощью этой информации исследователи могут понять, как галактика Млечный Путь строилась на протяжении миллиардов лет.
«Это фантастическое достижение многих людей, что это произошло, и здорово, что это работает. Следующий шаг - новое приключение, это гениально!», - прокомментировал новую технологию создатель устройства из Оксфордского университета Гэвин Далтон. По его словам, будет реконструирована новая детальная модель галактики.
«Мы сможем проследить галактики, которые поглотил Млечный Путь за космическое время, и увидеть, как каждое поглощение запускает новое звездообразование», - сказал профессор Далтон.
Weave сможет ответить на вопросы, на которые астрономы пытались ответить на протяжении десятилетий. Например, сколько кусочков объединилось, чтобы создать большую галактику, и сколько галактик объединились, чтобы образовать Млечный Путь.