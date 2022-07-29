Ученые раскроют тайны Млечного Пути

Ученые изобрели новую технологию исследования Млечного Пути. Она покажет, как формировалась наша галактика много миллионов лет назад, пишет BBC.

На телескоп Уильяма Гершеля (WHT), расположенном на вершине горы на испанском Канарском острове Ла-Пальма, был установлен сверхбыстрый картографический прибор Weave, который сможет исследовать 1000 звезд в час, пока не занесет в каталог в общей сложности пять миллионов.

Он будет анализировать скорость, направление, возраст и состав каждой звезды. С помощью этой информации исследователи могут понять, как галактика Млечный Путь строилась на протяжении миллиардов лет.