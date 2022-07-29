Армения запретила въезд в страну еще одному известному дашнаку
Через несколько часов после того, как члену молодежного крыла партии «Дашнакцутюн» Сюне Абрамян запретили въезд в Армению, известному дашнаку, председателю Армянской национальной партии Нидерландов Масису Абрамяну также оказались не рады в Ереване.
Как сообщают армянские СМИ, ему также запретили въезд в Армению в столичном аэропорту «Звартноц».
«Уже понятно, что составлен список так называемых нежелательных лиц. И, как мы подчеркивали в наших предыдущих заявлениях, Служба нацбезопасности Армении, превращенная в инструмент заговорщического режима Пашиняна, ведущего страну в пропасть, несет ответственность за подобные антинародные решения», - говорится в заявлении «Дашнакцутюн Западная Европа».
Напомним, что ранее в ходе визитов премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Нидерланды и Францию местные армянские общины организовали акцию протеста против него, требуя отставки. Неделями раньше въезд в Армению был запрещен известному дашнаку Мураду Папазяну. Сегодня власти отказали во въезде Сюне Абрамян.