Лондон передаст Киеву военные корабли

Великобритания приняла решение о передаче нескольких своих военных кораблей украинским вооруженным силам. Об этом сообщил посол Украины в Британии Вадим Пристайко, передает в понедельник украинское издание "Новое время".

По словам дипломата, "таких кораблей будет несколько". На одном из них уже проходят обучение украинские военные, которые "управляют кораблем и оружием".

Пристайко добавил, что Украине сейчас нужны противоминные корабли. "Два - это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые находятся на вооружении военно-морских сил Ее Величества", - цитирует издание дипломата. Он также отметил, что эти корабли будут модернизированы, на них установят оборудование, необходимое Вооруженным силам Украины.