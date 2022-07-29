12:34

Глава округа Хирманд (Гильменд) на севере провинции Систан и Белуджистан в Иране Мейсам Баразанде сообщил о перестрелке между иранскими пограничниками и силами талибов на границе округа. Известно об одном погибшем талибе. И ведь не в первый раз на этом участке границы перестрелки с талибами происходят. А все потому, что иранцы стену, отделяющую их от Афганистана, не там построили – не на самой границе, а чуть более чем в полукилометре от нее, вглубь на иранской территории.

А талибы люди простые, они считают, что там где стена – там и граница. И спокойно заходят на иранскую территорию, искренне думая, что она – афганская. Иранцы вынуждены отгонять их огнем. Но если раньше все ограничивалось стрелковым оружием и минометами, то в этот раз в ход с иранской стороны пошли залпы из 107-мм реактивной пусковой установки Фаджр-1, представляющую собой копию китайской Тип-63. 936 километров ирано-афганской границы после прихода к власти талибов не перестали быть головной болью для Тегерана. Изменился только характер угроз. Если во времена американской оккупации через границу шли диверсионно-разведывательные группы и наркоторговцы, то сейчас большинство нарушений совершают контрабандисты, закупающие в Иране дешевый бензин и муку, незаконные мигранты, доставка которых в Иран поставлена в Афганистане на поток, да и наркоторговцы никуда особо не исчезли. К тому же добавились представители международных экстремистских группировок, которых талибы выжимают из страны. А еще сущим бедствием стали афганские фермеры, которым «Талибан» широким жестом разрешил ведение хозяйственной деятельности в приграничной зоне.