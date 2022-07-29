Война и на границе Ирана с Афганистаном горячая тема
Глава округа Хирманд (Гильменд) на севере провинции Систан и Белуджистан в Иране Мейсам Баразанде сообщил о перестрелке между иранскими пограничниками и силами талибов на границе округа. Известно об одном погибшем талибе.
И ведь не в первый раз на этом участке границы перестрелки с талибами происходят. А все потому, что иранцы стену, отделяющую их от Афганистана, не там построили – не на самой границе, а чуть более чем в полукилометре от нее, вглубь на иранской территории.
А талибы люди простые, они считают, что там где стена – там и граница. И спокойно заходят на иранскую территорию, искренне думая, что она – афганская. Иранцы вынуждены отгонять их огнем. Но если раньше все ограничивалось стрелковым оружием и минометами, то в этот раз в ход с иранской стороны пошли залпы из 107-мм реактивной пусковой установки Фаджр-1, представляющую собой копию китайской Тип-63.
936 километров ирано-афганской границы после прихода к власти талибов не перестали быть головной болью для Тегерана. Изменился только характер угроз. Если во времена американской оккупации через границу шли диверсионно-разведывательные группы и наркоторговцы, то сейчас большинство нарушений совершают контрабандисты, закупающие в Иране дешевый бензин и муку, незаконные мигранты, доставка которых в Иран поставлена в Афганистане на поток, да и наркоторговцы никуда особо не исчезли.
К тому же добавились представители международных экстремистских группировок, которых талибы выжимают из страны. А еще сущим бедствием стали афганские фермеры, которым «Талибан» широким жестом разрешил ведение хозяйственной деятельности в приграничной зоне.
Что примечательно, талибы не очень охотно идут на демаркацию границы с Ираном. Им по большому-то счету это и не нужно, так как существующее положение дел их вполне устраивает. Государственной службы пограничной охраны в Афганистане так и не создано, отдельные участки границы переданы под контроль местных полевых командиров, а дальше уже начинает действовать нехитрый принцип: «кто что охраняет, тот с этого и имеет».
То есть каждый командир талибов за контроль над своим участком границы получает от ее нарушителей определенную мзду - и коррупцией это не считается, суровые шариатские суды «Талибана» на это внимания не обращают.
Но интересна иранская реакция на сложившуюся в приграничье ситуацию. Иранские пограничники отгоняют талибов огнем, демонстрируя всяческую суровость, мол, «своей земли вершка не отдадим». Пишут гневные ноты и возмущенные обращения в Кабул, но делается это все как будто не всерьез, крайне аккуратно, чтобы зарубежные наблюдатели ни в коем случае не подумали, что в этом вопросе между Ираном и Афганистаном существуют серьезные проблемы.
Более того, на любой международной конференции Тегеран подчеркивает, что с Кабулом у него все лучше некуда. Водный спор - просто технические вопросы. Перестрелки на границе – ну, в отношениях между соседями чего не бывает, не так ли? Объяснение этому самое простое: пока правительство талибов придерживается резко антизападного курса - Тегеран готов простить ему очень многое. И будет прощать и дальше. А жертвы в стычках на границе считаются вполне приемлемой оплатой за эту политическую игру.