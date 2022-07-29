Новая Зеландия расширила санкции против России, сообщил МИД страны на официальном сайте.

«Санкции вводятся против страховой компании «СОГАЗ», компании «РЖД» и против оборонных предприятий, занимающихся разработкой, производством и испытаниями военной техники для ВС России», - отмечается в заявлении МИД Новой Зеландии.

Страна использует широкий спектр санкций, включая запрет на поездки, замораживание активов, запрет на проведение финансовых операций и на прибытие в страну морских и воздушных судов. Власти также запрещают физическим и юридическим лицам Новой Зеландии предоставлять товары и услуги ВС России, ее оборонным предприятиям, на которые распространяются санкции.

Напомним, ранее Новая Зеландия внесла в санкционные списки некоторые компании и физические лица ил России. В частности, под санкции попали компания «Газпром», представитель Минобороны России Игорь Конашенков, начальник Главного разведывательного управления Генштаба России Игорь Костюков, гендиректора ВГТРК Олег Добродеев и других.