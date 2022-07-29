Китай снова предупредил США

Китайские власти применят эффективные силовые меры в случае визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Если Пелоси посетит Тайвань, это будет грубым вмешательством во внутреннюю политику Китая… и приведет к очень серьезным последствиям, - подчеркнул он на брифинге. - Народно-освободительная армия Китая не будет сидеть сложа руки".

По словам дипломата, визит Пелоси на Тайвань дестабилизирует ситуацию в Тайваньском проливе и нанесет удар по китайско-американским отношениям. "Китай обязательно примет решительные и эффективны контрмеры", - уточнил Чжао Лицзянь.

Делегация во главе с Нэнси Пелоси в воскресенье вылетела в Азию, чтобы посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Американский политик отказалась уточнить, намерена ли она побывать в Тайбэе во время турне по Азиатско-Тихоокеанскому региону.