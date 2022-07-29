Минобороны предупреждает: «Не распространяйте кадры движения военных колонн»

"В связи со служебной деятельностью личный состав и боевая техника азербайджанской армии регулярно перемещаются в учебные центры, на общевойсковые полигоны». Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана касательно распространяемых в соцсетях фото и видеокадров движения военных колонн.

"Еще раз призываем пользователей социальных сетей и население не распространять старые кадры, выдавая их за новые, не вводить общественность в заблуждение. Рекомендуем ссылаться на официальный сайт Министерства обороны (www.mod.gov.az), не ссылаться на информацию, которой делятся пользователи соцсетей", - говорится в информации.