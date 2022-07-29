Истребители НАТО, размещенные на основе ротации на литовской авиабазе Зокняй, в течение июля 11 раз сопровождали российские военные самолеты, сообщает Минобороны Литвы.

Согласно данным ведомства, нагрузка на пилотов истребителей F-18 Hornet ВВС Испании и Saab JAS 39 Gripen ВВС Чехии в прошлом месяце распределилась относительно равномерно. В течение каждой из недель они совершали от двух до четырех вылетов для сопровождения российских бортов. Чешский контингент пробудет на литовской авиабазе еще два месяца.

Процедура воздушного сопровождения является рутинной. В марте и апреле 2022 года это происходило по 16 раз, в мае - 20, в июне - 17 раз.