В Баку экстренно сел израильский самолет обновлено
Капитан авиакомпании El Al Israel Airlines, выполнявшей рейс по маршруту Тель-Авив - Москва (DME), запросил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира на борту (сердечный приступ), сообщили haqqin.az в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Согласно информации, самолет совершил посадку в бакинском аэропорту в 12:44 по местному времени.
К сожалению, пассажир скончался во время полета.
* * * 13:30
Пассажирский борт израильской авиакомпании "Эль-Аль" LY 611, вылетевший утром 1 августа из аэропорта Бен-Гурион в Москву, подал сигнал бедствия, находясь в воздушном пространстве Азербайджана, пишет newsru.co.il.
Отмечается, что одному из пассажиров на борту самолета стало плохо. Экипаж намерен совершить внеплановую посадку в Баку.