Кремль назвал «печальной новостью» госпитализацию Чубайса

В Кремле назвали «печальной новостью» госпитализацию бывшего спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса, но сообщили, что не владеют детальной информацией о его состоянии.

«Какие-то обращения за помощью мне неизвестно, что были. Безусловно, это печальная новость, мы желаем ему скорейшего выздоровления, но в то же время мы не владеем деталями», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя ситуацию с госпитализацией Чубайса, сообщают российские СМИ.

В случае, если поступит соответствующее обращение, добавил он, помощь будет оказана. «Естественно, он российский гражданин. По мере возможности мы пытаемся помогать всем российским гражданам», - сказал Песков.