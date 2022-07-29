Кремль заявил об открытой поддержке Сербии

Москва поддерживает Сербию в ситуации вокруг Косово, требования косовских властей к сербам, проживающим на севере, необоснованны, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, безусловно, абсолютно поддерживаем Сербию. Мы рядом с косовскими сербами. Мы считаем, что это [требования властей Косово] абсолютно необоснованные требования", - сказал представитель Кремля, которого цитируют российские СМИ.

Западные страны, признавшие независимость Косово, должны предостеречь власти края от непродуманных шагов, а права сербов, проживающих там, должны быть соблюдены, заявил Песков.

"Мы требуем, чтобы все права сербов были соблюдены", - подчеркнул представитель Кремля.