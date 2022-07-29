Ильхам Алиев выделил деньги на строительство дорог в Уджаре
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах, связанных со строительством автомобильной дороги Мусуслю–Тезе Шильян–Баргюшад–Багбан–Юхары Шильян–Бойят-Газъян Уджарского района.
Согласно распоряжению, в целях завершения строительства автомобильной дороги Мусуслю–Тезе Шильян–Баргюшад–Багбан–Юхары Шильян–Бойят-Газъян, соединяющей семь населенных пунктов с населением 29 тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.26.12 «Распределение средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год», Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 10,1 миллиона манатов.
Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование, а Кабинету Министров Азербайджана - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.