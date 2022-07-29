США стягивают войска к Тайваню

Вооруженные силы Китая объявили о внеплановых военных учениях в Южно-Китайском море. В то же время американские военные перемещают свою военную технику к границам Тайваня. Это произошло после заявлений о приезде в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа, пишет Nikkei news.

Согласно информации, Вооруженные силы Китая несколько часов назад объявили о внеплановых пятидневных военных учениях в Южно-Китайском море, которые начнутся 2 августа, в день предполагаемого приезда Нэнси Пелоси на Тайвань.