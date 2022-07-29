США стягивают войска к Тайваню
Вооруженные силы Китая объявили о внеплановых военных учениях в Южно-Китайском море. В то же время американские военные перемещают свою военную технику к границам Тайваня. Это произошло после заявлений о приезде в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа, пишет Nikkei news.
Согласно информации, Вооруженные силы Китая несколько часов назад объявили о внеплановых пятидневных военных учениях в Южно-Китайском море, которые начнутся 2 августа, в день предполагаемого приезда Нэнси Пелоси на Тайвань.
Репортер местной сети TVBS написал в Твиттере, что спикер должен прибыть на Тайвань во вторник вечером.
В ответ на действия китайской армии американские войска начали стягивать свои авианосцы и самолеты ближе к Тайваню. Военные США изначально были против визита спикера, но теперь, похоже, создают буферную зону для самолета Пелоси на случай, если она решит посетить остров.