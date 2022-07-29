Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп посетил село Шукурбейли Физулинского района. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы продолжаем сотрудничество для мира в регионе. Великобритания и Азербайджан работают вместе для расширения сотрудничества и снижения рисков. Поддержка, которую мы оказываем очистке этого региона от мин, уже превышает миллион фунтов стерлингов», - написал дипломат.

Напомним, что ранее в июне нынешнего года Джеймс Шарп посетил Шушу.