Израиль вложил гигантские средства для противостояния Ирану

Израиль вложил гигантские средства в то, чтобы ликвидировать отставание в подготовке к противостоянию иранской ядерной угрозе, заявил израильский экс-премьер-министр Нафтали Беннет на церемонии вступления в должность нового главы Совета по атомной энергии.

"Мы вложили гигантские средства в то, чтобы ликвидировать отставание в подготовке к противостоянию иранской ядерной угрозе. Это отставание лишало меня сна. Иранцы продвигаются, но в последний год наша система работала в полную силу. Я прошу вас продолжать работать со всей интенсивностью, несмотря на политические катаклизмы", - цитирует его newsru.co.il.