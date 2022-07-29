Джейхун Наджафов, собкор 14:41

Пока спецслужбы США и Китая ищут друг у друга доказательства лабораторного происхождения коронавируса, ученые пришли к выводу, что COVID-19 все-таки перешел к человеку от животного. В журнале Science, одном из самых авторитетных научных изданий в мире, были опубликованы два исследования, в которых изучается происхождение коронавируса. По результатам этих исследований отправной точкой пандемии стала не лаборатория, а рынок диких животных в китайском городе Ухань.

Вопрос, откуда взялся Sars-CoV-2, уже более двух лет будоражит мировое научное сообщество. В результате версия о том, что вирус является итогом лабораторных экспериментов, сочтена ошибочной. По мнению Майкла Спарроу, вирусолога из Аризонского университета и одного из авторов исследований, «крайне маловероятно, что этот вирус попал на рынок Уханя каким-либо иным образом, кроме как через торговлю дикими животными». В прошлом году Спарроу подписал открытое письмо, в котором призывал коллег более тщательно и ответственно изучить версию о том, что ковид был создан в лаборатории Института вирусологии в Ухане. В то же время профессор иммунологии и микробиологии Кристиан Андерсен из Научно-исследовательского института Скриппса, также участвовавший в исследованиях, отмечает, что новые публикации не опровергают теорию лабораторной утечки. «Маловероятно, что вирус циркулировал среди людей до ноября 2019 года, - считает Джоэл Вертхейм, доктор философии, доцент кафедры инфекционных заболеваний и глобального общественного здравоохранения Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего. – Максимальное знание о происхождении COVID-19 очень важно. Понимая, как начинаются пандемии, мы можем найти инструменты их предотвращения в будущем. Причем важно определить не только где, но и как патоген перешел от животного-хозяина к человеку».

По мнению доктора Вертхейма, на рынке Хуанань были все условия для заражения людей. Люди и животные жили в непосредственной близости друг от друга, в результате вирус перешел от животных на людей и начал стремительно передаваться. «На рынке барьеры для распространения были снижены до такой степени, что можно было ожидать множественных интродукций (преднамеренное или случайное переселение человеком особей какого-либо вида животных и растений за пределы естественного ареала в новые для них места обитания - ред.)», - считает Вертхейм. Отметим, что вскоре после вспышки пандемии появились предположения об утечке вируса из лаборатории Института вирусологии в Ухане, в котором, среди прочего, проводились научные исследования коронавирусов. Однако правительство КНР эту версию категорически отвергло. В январе 2021 года международная исследовательская группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) была делегирована в Ухань, однако ее отчет не дал сколь-нибудь четких ответов на природу происхождения пандемии коронавируса. В то время эксперты ВОЗ считали лабораторную теорию «крайне маловероятной». Однако в отношении доклада и расследования группы ученых у ВОЗ быстро возникли серьезные сомнения. Отметим, что правительство КНР, несмотря на просьбы главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, до сих пор отказывается от проведения дальнейших расследований. Кстати, необходимость изучить происхождение и распространение коронавируса Тедрос Гебрейесус поднял на Глобальном Бакинском форуме, состоявшемся в прошлом месяце в азербайджанской столице. Вопрос возникновения ковида обсуждался на панели форума «Управление глобальным здравоохранением» с участием Джеффри Сакса, известного американского экономиста, профессора Колумбийского университета и специального советника трех Генеральных секретарей ООН.

И хотя по сей день есть ученые, уверенные в том, что новые исследования не являются окончательным доказательством той или иной теории происхождения вируса COVID-19, большинство экспертов поддерживают выводы группы исследователей-вирусологов. «Эти два исследования дают по-настоящему убедительные доказательства гипотезы естественного происхождения», - считает Мэтью Эллиот, исследователь ветеринарной медицины Миннесотского университета, который не участвовал ни в одном из исследований. Так или иначе, но пандемия коронавируса уже третий год, по существу, определяет все стороны жизни человечества. И примерно столько же времени ученые пытаются выяснить, как возникла вспышка, переросшая в пандемию. Весьма характерно в этой связи, что теория об утечке из лаборатории Уханьского института вирусологии остается предметом жесткой дискуссии и взаимных обвинений между политиками США и Китая. Так все-таки где возник COVID-19 – в научно-исследовательских лабораториях КНР или же его переносчиками были летучие мыши, панголины или енотовидные собаки? Отвечая на этот вопрос haqqin.az, Ольга Матвеева, американский молекулярный биолог и основатель биотехнологической компании SendaiViralytics LLC, сказала, что в обеих статьях об исследованиях, опубликованных в журнале Science, хорошо сформулированы в целом довольно старые идеи и находки.