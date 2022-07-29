Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон спустя год после венчания сыграл свадьбу со своей супругой Кэрри. 30 июля они отмечали свою первую годовщину, и именно в этот день они решили устроить масштабное празднование. Об этом сообщает The Sun.

Несмотря на то, что свадьба была пышной, семейство Джонсонов решило немного сэкономить. Например, Кэрри не покупала свадебное платье и даже не шила его у дизайнеров. Она взяла белое платье от модельера Саваны Миллер в аренду всего за 25 фунтов.