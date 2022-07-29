Фонд YAŞAT экстренно отправил сына шехида на операцию в Турцию

Затем было сообщено об ухудшении состояния мальчика, и в Фонд YAŞAT поступило обращение относительно его размещения в специализированное частное медицинское учреждение.

Фонд среагировал быстро и Эльдар в тот же день был переведен в “Baku Medical Plaza”. 5 мая 2022 года он был прооперирован с диагнозом инфекционный менингит. До 15 июня в этой клинике продолжалось его стационарное лечение.

На основании заключения врачей с 15 июня стационарное лечение завершилось и продолжилось амбулаторное физиотерапевтическое лечение.

26 июля члены семьи сообщили об ухудшении состояния Эльдара, и Фонд YAŞAT вновь взял на контроль этот вопрос. Согласно заключению специалистов от 28 июля, продолжение лечения сына шехида в нашей стране было невозможно, его состояние оценивалось как критическое и было рекомендовано продолжить лечение в Турецкой Республике.

Отмечается, что с учетом серьезности состояния в ту же ночь Эльдар Алескеров на выделенном специально для него самолете амбуланс был отправлен Фондом YAŞAT в Турцию. Процесс лечения и впредь будет финансироваться Фондом и до полного выздоровления Эльдара проходить под его контролем.