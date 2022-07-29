В Азербайджане продолжаются аресты чиновников

Генеральная прокуратура Азербайджана заявила о задержании должностных лиц в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

Как сообщили haqqin.az в ведомстве, председатель муниципалитета поселка Сарай Апшеронского района Махи Гасанов, заведующие Хачмазским и Габалинским территориальными отделами Госслужбы по вопросам имущества Айдын Джафаров и Баги Масимов, а также заведующий отделом Сумгаитского городского муниципалитета Шихали Аббасов подозреваются в получении взяток в обмен на предоставление соответствующего заключения для осуществления продажи муниципальных земель.

Накануне против них были возбуждены уголовные дела по статье 308.2 УК АР (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По решению суда в отношении них были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу по статьям 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору), 311.3.2 (повторное получение взятки), 32.5, 311.3.1 (содействие в получении взятки) и 312.1 (дача взятки).

В настоящее время расследование по делу продолжается.