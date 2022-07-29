Чем «прославился» последний глава КГБ СССР? История одного предательства

Бывший сотрудник российских спецслужб, писатель Евгений Анташкевич прокомментировал известие о смерти последнего главы КГБ СССР Вадима Бакатина, передавшего США оригинальную схему подслушивания нового здания американского посольства в Москве. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что Бакатин своими действиями нанес «колоссальный удар» государству. По словам Анташкевича, последствия данного решения ощущаются Россией и сегодня.

«Это была такая средне-мелкая фигура в партийном тогдашнем руководстве. Когда уже появилась возможность разрушить КГБ, а именно такую задачу ставили американцы и англичане, Бакатин, видимо, был выбран первым лицом специально, чтобы его разрушить. У меня и у моих коллег нет абсолютно никакого сомнения, что он был поставлен именно для этого. Он нанес удар не спецслужбе, передавая данные о спецтехнике, он нанес удар государству. Бакатин, выполняя задачу, поставленную американцами, которую подтвердило руководство Советского Союза, он нанес сильнейший удар, эхо этого удара и результаты этого удара ощущаются и сегодня. Когда этот удар был нанесен, он стал не нужен, понадобился другой человек, который бы сдерживал ту ненависть и то желание протестовать, которое возникло у сотрудников, когда мы об этом факте узнали», - сказал он.