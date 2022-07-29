Чем «прославился» последний глава КГБ СССР? История одного предательства
Бывший сотрудник российских спецслужб, писатель Евгений Анташкевич прокомментировал известие о смерти последнего главы КГБ СССР Вадима Бакатина, передавшего США оригинальную схему подслушивания нового здания американского посольства в Москве. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что Бакатин своими действиями нанес «колоссальный удар» государству. По словам Анташкевича, последствия данного решения ощущаются Россией и сегодня.
«Это была такая средне-мелкая фигура в партийном тогдашнем руководстве. Когда уже появилась возможность разрушить КГБ, а именно такую задачу ставили американцы и англичане, Бакатин, видимо, был выбран первым лицом специально, чтобы его разрушить. У меня и у моих коллег нет абсолютно никакого сомнения, что он был поставлен именно для этого. Он нанес удар не спецслужбе, передавая данные о спецтехнике, он нанес удар государству. Бакатин, выполняя задачу, поставленную американцами, которую подтвердило руководство Советского Союза, он нанес сильнейший удар, эхо этого удара и результаты этого удара ощущаются и сегодня. Когда этот удар был нанесен, он стал не нужен, понадобился другой человек, который бы сдерживал ту ненависть и то желание протестовать, которое возникло у сотрудников, когда мы об этом факте узнали», - сказал он.
Анташкевич добавил, что поступок Бакатина не только определил его роль в истории России, но и лишил РФ абсолютного достоверного источника информации, которым можно было пользоваться и сегодня.
«Бакатин стал нам печально известным по одному событию, но это событие и определило его роль в нашей истории. Не только Комитета госбезопасности, но и СССР, и Российской Федерации. Если бы этого тогда не случилось, мы бы и сегодня пользовались этой техникой. Она бы работала, потому что могла быть ликвидирована только вместе со сломом здания. Бакатин одним своим действием, одним мановением руки, он сделал лишнее движение и стал известен. То, что он сделал - это предательство. Он на голубом глазу ломал Советский Союз, как и Горбачев... То, что мы обеспечили себе источник информации о вражеских замыслах - это была необходимость, это было большое достижение. И мы потеряли очень серьезный источник абсолютно достоверной, абсолютно объективной информации о замыслах противника и его действиях по уничтожению СССР, эта задача была выполнена нашими партийными функционерами под контролем наших партийных руководителей», - заключил он.
Последний председатель КГБ СССР Вадим Бакатин скончался 31 июля возрасте 84 лет. Точные причины смерти не уточняются.