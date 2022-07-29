Блинкен о перемирии в Йемене

По его словам, он позвонил главе президентского руководящего совета Рашаду Аль-Алими и «подтвердил важность поддержки правительством Йемена продления под эгидой ООН режима перемирия для достижения режима прекращения огня на постоянной основе и перехода к всеобъемлющему, инклюзивному политическому процессу».

«Йеменское перемирие предоставляет наилучшую возможность для мира за последние годы - мы не должны упустить ее», - заявил госсекретарь Соединенных Штатов.

В Йемене необходимо продлить перемирие, которое заканчивается 2 августа. Об этом написал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщение опубликовано на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов.

В июле специальный посланник ООН Ханс Грундберг призвал стороны конфликта в Йемене найти пути для продления перемирия.

Ситуация в Йемене обострилась на фоне истечения договора о перемирии, который должен был закончиться в июне, однако был продлен на два месяца. Он закончится 2 августа 2022 года, после чего стороны могут возобновить обстрелы и боевые столкновения.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года между правительственными войсками и повстанческой группировкой хуситов.