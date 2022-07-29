Блинкен о перемирии в Йемене
В Йемене необходимо продлить перемирие, которое заканчивается 2 августа. Об этом написал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщение опубликовано на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов.
«Йеменское перемирие предоставляет наилучшую возможность для мира за последние годы - мы не должны упустить ее», - заявил госсекретарь Соединенных Штатов.
По его словам, он позвонил главе президентского руководящего совета Рашаду Аль-Алими и «подтвердил важность поддержки правительством Йемена продления под эгидой ООН режима перемирия для достижения режима прекращения огня на постоянной основе и перехода к всеобъемлющему, инклюзивному политическому процессу».
Энтони Блинкен отметил, что президент США Джо Байден абсолютно поддерживает деятельность президентского руководящего совета Йемена.
The Yemen truce provides the best opportunity for peace in years – we must not let it slip away. I called Yemeni Presidential Leadership Council President al-Alimi to reiterate the importance of his leadership on extending the @UN truce.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 1, 2022
В июле специальный посланник ООН Ханс Грундберг призвал стороны конфликта в Йемене найти пути для продления перемирия.
Ситуация в Йемене обострилась на фоне истечения договора о перемирии, который должен был закончиться в июне, однако был продлен на два месяца. Он закончится 2 августа 2022 года, после чего стороны могут возобновить обстрелы и боевые столкновения.
Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года между правительственными войсками и повстанческой группировкой хуситов.