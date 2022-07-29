Отдел информации 15:35

Гражданин Азербайджана Халид Мехтиев, задержанный на прошлой неделе в Бруклине (Нью-Йорк) при наблюдении за домом известной иранской оппозиционной журналистки и защитницы прав женщин Масих Алинежад, заявил на первом допросе в полиции, что «искал какого-то человека», но отказался раскрывать подробности. Однако в жалобе, поданной 29 июля агентом ФБР в Южный окружной суд Нью-Йорка (ее копия находится в распоряжении оппозиционного сайта Iran International – ред.), указывается, что Мехтиев пытался проникнуть в дом иранской диссидентки (имя Масих Алинежад в рапорте не упоминается – ред.) и наблюдал за происходящим в доме через окно.

Достоверный источник сайта Iran International утверждает, что Халид Мехтиев следил именно за домом Алинежад. Когда полиция арестовала Мехтиева за нарушение правил дорожного движения и доставила его в полицейский участок для допроса, в арендованном им автомобиле «Субару Форестер» с номерным знаком штата Иллинойс были обнаружены автомат АК-47 китайского производства с двумя полными магазинами, заряженный пистолет и чемодан на заднем сиденье автомобиля, в котором, среди прочего, нашли 1 100 долларов наличными. Кроме того, полиция обнаружила в автомобиле два номерных знака, выданных разными штатами. В заявлении агента ФБР не указано, сообщили ли федеральные агенты в полицию о подозрительном транспортном средстве или же полиция остановила машину азербайджанца случайно. Вначале Мехтиев отрицал принадлежность ему денег и оружия, потребовав присутствия адвоката. Однако позднее признался, что все найденное в машине принадлежит ему.

Как уже сообщал haqqin.az, Масих Алинежад является известной иранской правозащитницей и непримиримым критиком режима аятолл, сражающимся против принудительного ношения хиджаба в Иране. Не так давно агенты спецслужб Исламской Республики пытались выкрасть правозащитницу и вывезти ее в Венесуэлу, однако этот план был предотвращен ФБР. Следует отметить, что у Алинежад очень много поклонников в Иране, особенно среди женщин. На ее страницу в Instagram подписано более 7 миллионов человек, у правозащитницы также 373 тысячи подписчиков в Twitter. Последняя кампания в соцсетях, инициированная Алинежад, призывала иранских женщин сбросить хиджабы. В ответ иранская полиция организовала преследование и травлю тех, кто откликнулся на призыв правозащитницы, несколько из них были арестованы. Пока официально не подтверждено, что целью наблюдения Халида Мехтиева была именно Масих Алинежад. Также нет никаких доказательств того, что гражданин Азербайджана был направлен в США спецслужбами Ирана.