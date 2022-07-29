Украинская армия освободила уже 46 населенных пунктов на Херсонщине

В Херсонской области освобождено 46 населенных пунктов, но населению все равно желательно эвакуироваться в более безопасные регионы до полного освобождения области. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий, которого цитирует Интерфакс-Украина.

«На Херсонщине сегодня уже деоккупировано 46 населенных пунктов, большая часть – это на севере (области), которая граничит с Днепропетровской областью и немного на юге, на границе с Николаевской областью», - сообщил Бутрий.

По его словам, на освобожденной территории «есть села, которые практически разрушены на 90% - они и сегодня находятся под постоянным обстрелом, население в основном выехало».