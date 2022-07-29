В воскресенье, 31 июля, в гольф-клубе Dreamland состоялось событие международного уровня в гольф-индустрии – прошел первый турнир Chenot Palace Gabala Cup при поддержке оздоровительного отеля Chenot Palace Gabala. Это событие, которое объединило профессиональные спортивные старты и фанатов здорового отдыха по методу Анри Шено.

Из 68 участников, прошедших курс, в общей сложности 22 игрока набрали более 36 очков, причем 6 лучших набрали 40 очков. Четыре игрока, набрав 40 очков, разделили третье место: Крис Уильямс, Реми Ботми, Крис Вуд-Вули и Мартин Кляйнманн, последний одержал победу по обратному счету с лучшим результатом 9 в 22 очках.

Церемония награждения началась с приветственного слова генерального директора Chenot Palace Gabala Ришада Шарифова, который поздравил победителей первого турнира Chenot Palace Cup и поблагодарил всех участников за проявленный интерес к турниру и отелю Chenot Palace Gabala - единственному за пределами Европы, предлагающему уникальные оздоровительные программы, основанные на методе доктора Анри Шено.

Роскошный Chenot Palace Gabala, расположенный в окружении соснового леса, на берегу озера Нохур, - уникальный оздоровительный wellness-центр. На пути к здоровью гостей Chenot Palace Gabala сопровождает высококвалифицированная европейская команда специалистов в области терапии, кардиологии, спортивной медицины, энергетической медицины, акупунктуры, эстетической медицины, питания, остеопатии, физической терапии и фитнеса. Диетическая еда является одним из неотъемлемых компонентов Метода Шено. Так, после турнира гостей меропиятия угощали суперполезными, но при этом действительно вкусными блюдами из меню Chenot Palace Gabala от самого шеф-повара отеля.

Гольф – не только спортивная игра, но и определенная атмосфера общения. Гости и участники турнира делились впечатлениями от происходящего на зеленом поле - прекрасная игра, великолепная летняя погода, чудесная атмосфера никого не оставили равнодушным.