Украина получила дополнительные HIMARS от США

Украина получила еще четыре РЗСО HIMARS. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

«4 дополнительные HIMARS прибыли в Украину. Я благодарен президенту США Джо Байдену, министру обороны США Ллойду Остину и гражданам Штатов за укрепление украинской армии. Мы доказали, что мы умелые операторы этого оружия. Звук залпа HIMARS стал главным хитом этого лета на передовой!», - написал он.

