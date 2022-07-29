Новое временное правительство Болгарии наладит отношения с Москвой?
Президент Болгарии Румен Радев объявил о роспуске парламента страны и назначил на 2 октября досрочные парламентские выборы, говорится в указе на сайте главы государства.
"Президент Румен Радев подписал указ, которым распускает 47-е Народное собрание со 2 августа и назначает проведение выборов в Народное собрание на 2 октября 2022 года", - говорится в сообщении.
Роспуск Народного собрания Болгарии произошел после объявления парламентом вотума недоверия правительству Кирила Петкова.
Кроме того, Радев назначил техническое правительство, которое возглавил Гылыб Донев, занимавший ранее пост секретаря в администрации главы государства. Как отмечает Reuters, это произошло на фоне экономических проблем в стране, которая из-за войны в Украине и прекращения поставок газа из России столкнулась с высокой инфляцией. Кроме того, ожидается, что временное правительство наладит дипломатические отношения с Россией, что может включать в себя усилия по возобновлению импорта российского газа. Также Донев может попытаться наладить отношения с Москвой после того, как правительство Петкова выслало 70 российских дипломатов по подозрению в шпионаже, допускает Reuters.