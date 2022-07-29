В Армении стало больше недоедающих

«В этом году ежемесячный прирост числа недоедающих составил около 27 тыс. человек». Об этом на своей странице в Facebook написал депутат от оппозиционного блока «Армения» Тадевос Аветисян.

Он отметил, что при нынешней власти государственный долг на душу каждого жителя Армении увеличивался примерно на 1 000 долларов, или в среднем на 10% в год. За четыре года госдолг увеличился примерно на 3 млрд долларов, или на 40%, а среднегодовой рост ВВП - всего на 2,8%, численность же постоянного населения сократилась на 8 300 человек.

«Рост средней зарплаты отстает от роста продовольственной инфляции. В первые шесть месяцев 2022 года цена одного мешка муки выросла на 2 500 драмов (на 5 долларов). Зафиксированная в июне текущего года 12-месячная инфляция превышает целевой показатель примерно в 2,5 раза», - отметил депутат.