Страны, которые все еще трудно посетить из-за COVID-19

Тем не менее есть первые признаки восстановления связи: период карантина для имеющих право посетителей из-за рубежа сокращен до семи дней (плюс дополнительные три дня самоизоляции), а коммерческие международные рейсы постепенно возобновляются после двухлетнего запрета.

До пандемии Китай был одной из самых посещаемых стран. Однако сейчас правительство продолжает придерживаться стратегии нулевого распространения коронавируса. Авиасообщение страна понемногу восстанавливает. Но ограничения остаются жесткими: семидневный карантин плюс три дня самоизоляции, ПЦР-тест по прибытии.

Страны снимают ограничения, и мир открылся для путешественников вновь. И если раньше туристов волновал вопрос "куда можно полететь", то сейчас более актуальным остается вопрос "куда лететь все еще нельзя". Haqqin.az со ссылкой на Stuff.co.nz рассказывает, какие страны все еще остаются недоступными для туристов.

Тайвань

Границы Тайваня открылись для деловых путешественников и иностранных студентов, но для туристов все еще остаются закрытыми.

Гонконг (специальный административный район КНР)

Чтобы посетить Гонконг, туристам все еще необходимо предъявить ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до прилета. Также путешественники должны пройти семидневный карантин за свой счет. Подтверждение бронирования необходимо предъявить в аэропорту по прилету.

Также по прибытии путешественники должны пройти ПЦР-тест и RAT. Тесты придется сдавать также на протяжении всего пребывания в карантинном отеле, и им необходимо будет организовать дополнительные тесты в общественном центре тестирования на 9-й и 12-й дни. Туристы с положительным результатом теста будут госпитализированы в государственную больницу или изолятор.

Япония

Япония вновь открылась для иностранных туристов из 98 стран с низким уровнем риска. Однако посетить страну можно лишь в рамках утвержденной правительством экскурсии. Те, кто отправляется в Японию в рамках одного из туров, должны получить визу и предъявить ПЦР-тест перед отъездом, проведенный в течение 72 часов.

Южная Корея

Южная Корея открыта для всех типов туристов. Но путешественники должны пройти тест перед отъездом и предварительно забронировать ПЦР-тест, который нужно пройти в аэропорту или в медицинском учреждении рядом с местом проживания в течение одного дня после прибытия. Если тест положительный, путешественники должны провести семь дней в карантинном учреждении.

Среди стран, которые остаются труднодоступными, Stuff.co.nz называет Самоа, Тонга, Соломоновы Острова, Вануату, Ниуэ и Фиджи, которые требуют ПЦР- и RAT-тесты, а также карантин по прибытии в случае положительного результата.

Завершила список Канада. Требование о ПЦР-тесте власти страны отменили еще в апреле. Однако туристы могут быть приглашены на случайное тестирование в аэропорту по прибытии. Те, у кого положительный результат теста, должны будут изолироваться на 10 дней.