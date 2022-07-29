В облет России: Финляндия восстанавливает авиасообщение с Китаем

Финляндия восстанавливает нарушенное авиасообщение с некоторыми городами Китая. Ранее оно было приостановлено из-за закрытия Россией своего воздушного пространства и пандемии COVID-19, сообщил оператор финских аэропортов Finavia.

«Возобновление маршрутов является важным шагом на пути восстановления авиаперевозок в Китай после пандемии COVID-19», - заявил старший вице-президент Finavia Петри Вуори.

Ранее были возобновлены рейсы между Хельсинки и китайскими городами Шанхай и Чэнду. В сентябре начнутся еженедельные полеты в Гуанчжоу.

Как сообщает оператор, из-за облета территории России время полетов увеличилось на 40%. Из-за этого выросли расходы на топливо и навигацию. Авиакомпания Finnair потеряла около €133 млн.