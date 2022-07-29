В Иране задержаны бахаи: шпионили в пользу Израиля

Спецслужбы Министерства разведки Ирана задержали членов религиозного течения Бахаи, передает IRNA.

"Задержанные были непосредственно связаны с израильской организацией, известной под названием "Всемирный дом справедливости". Упомянутая организация в прошлом году объявила о запуске стратегии наступательной пропаганды по возрождению структур течения Бахаи в Иране и специальной миссии по сбору информации", - сообщили в Министерстве разведки.

В нем отмечается, что сеть Бахаи была интегрирована в образовательную систему на разных уровнях, в особенности в детские сады по всей стране. Кроме того, Минразведки отмечает, что арестованные провели ряд встреч с центральным аппаратом израильской организации за границей. По данным министерства, одной из тем для пропаганды стало продвижение идеи сопротивления мусульманскому дресс-коду хиджабу в Иране.