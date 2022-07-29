Азербайджан в рейтинге расположился на 59 месте с индексом 0,532.

Азербайджан вошел в число лучших стран для удаленной работы. В список, подготовленный компанией NordLayer, вошли 66 стран. При составлении рейтинга учитывались показатели безопасности, качества интернета, туристская привлекательность, стоимость жизни, владение английским языком.

Первое место в глобальном индексе удаленной работы заняла Германия, набрав 0,824 балла в целом. Несмотря на то, что стоимость жизни в стране была одной из самых высоких в таблице, а качество интернета и цены не самыми привлекательными, первое место присуждается стране благодаря высокому уровню владения английским языком, инвестициям в образование и здравоохранение, а также оценкам туристской привлекательности.

Второе место - Дания с индексом 0,816. Страна предоставляет лучшее качество интернета, электронную инфраструктуру и глобальное медицинское обслуживание.

Третье место - США с общим индексом 0,809 благодаря достойным экономическим и социальным условиям, цифровой и физической инфраструктуре. При этом таблица показала, что в стране очень низкий рейтинг кибербезопасности и высокая стоимость жизни.

В десятку лучших стран для удаленной работы также вошли Испания, Литва, Нидерланды, Швеция, Эстония, Сингапур, Франция.

Турция расположилась на 46 месте.