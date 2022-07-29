Европа на пороге угольной катастрофы

За последние месяцы стоимость каменного угля на рынке Роттердама достигла $380 за тонну, за семь месяцев уголь подорожал в четыре раза.

До начала войны в Украине ЕС импортировал уголь из России. В апреле Евросоюз ввел санкции в отношении России, которые запрещают импорт российского угля с 10 августа. В июле Европа получила последние два миллиона тонн российского угля.

В Германии дефицит угля сильнее всего ударит по сталелитейной и химической промышленности, в меньшей степени пострадает и электронная промышленность.

Сильнее пострадает Польша, в которой недостаточно запасов топлива. В Польше около двух миллионов домохозяйств используют для отопления каменный уголь. По оценкам экспертов, стране может не хватить около двух миллионов тонн угля.

Теоретически Европа может импортировать уголь из Индонезии, Южной Африки и Колумбии, однако это сложно осуществить из-за логистики. К тому же ЕС обычно использует уголь с более высоким содержанием энергии, который другие страны предложить не могут.